Трамп заявил, что поддерживает законопроект о санкциях против РФ, но назвал условие

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает законопроект о введении санкций против России , но подчеркнул, что документ должен ему «подчиняться».

«Я думаю, там 84 или 85 сенаторов хотят… Да [поддерживаю — ред.], но только если он [законопроект] будет подчинен мне. И знаете, я его поддерживаю», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

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После этого журналист еще раз спросил президента США, поддерживает ли он законопроект, на что тот добавил: «Я надеюсь, что нам не придется его применять. У нас уже есть серьезные санкции против России».

Также Трамп отметил, что экономика России сейчас находится «в очень плохом состоянии». В то же время президент США назвал РФ «больше и мощнее» Украины.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщал, что Трамп согласился на воплощение двухпартийного законопроекта об усилении санкций против России, в частности в отношении ее нефтяных доходов. По словам Грэма, законопроект, над которым он работал в течение нескольких месяцев вместе с сенатором Ричардом Блюменталем, предоставит президенту США дополнительные рычаги давления на страны, которые покупают дешевую российскую нефть и таким образом финансируют войну РФ против Украины.

22 октября США впервые при второй администрации Трампа применили новые санкции против России. Под ограничения попали крупнейшие нефтекомпании РФ — Роснефть и Лукойл.

17 декабря посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что в Сенат США внесли двухпартийный законопроект, который предусматривает санкции за покупку или содействие импорту нефти и нефтепродуктов из России.

Агентство Bloomberg также писало, что США готовят новый пакет санкций против энергетического сектора России, чтобы усилить давление на Москву в случае, если российский диктатор Владимир Путин отвергнет мирное соглашение.