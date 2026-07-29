Сенат США поддержал на процедурном голосовании законопроект Линдси Грэма о санкциях против России

Во вторник, 28 июля, Сенат США провел первое процедурное голосование по законопроекту о введении новых санкций против России и Ирана, который продвигал покойный сенатор Линдси Грэм. Документ поддержали 86 сенаторов.

Об этом сообщает Суспільне.

Процедурное голосование позволило перейти к обсуждению законопроекта и рассмотрению письменных поправок к нему. По завершении дебатов в Сенате состоится финальное голосование по его принятию. В дальнейшем документ рассмотрит Палата представителей, после чего его должен будет подписать президент США Дональд Трамп.

Реклама

Ранее сообщалось, что двухпартийная группа сенаторов США согласовала законопроект, который предоставит Дональду Трампу право ужесточить ограничения в отношении крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также против Ирана.

Трамп уже дал понять, что поддерживает документ, который годами продвигал покойный сенатор Линдси Грэм.

Законопроект Грэма — Блюменталя о санкциях против России

В начале апреля 2025 года в Сенат США был внесен законопроект о новых санкциях против России, предусматривавший введение 500-процентной пошлины на импорт товаров из стран, продолжающих закупать российскую нефть и другое сырье. Позднее соавтор законопроекта Линдси Грэм заявил, что Сенат планирует в скором времени принять этот закон.

В июне 2025 года The Wall Street Journal писала, что администрация Трампа пытается убедить Грэма смягчить законопроект, который на тот момент поддерживали более 80 сенаторов, — президент опасался, что это помешает его цели «возрождения отношений между США и Россией». Politico отмечало, что документ, вероятно, будет существенно смягчен перед принятием.

10 июля 2026 года Грэм на пресс-конференции в Киеве сообщил о договоренности с администрацией Белого дома относительно новой версии законопроекта, предусматривающей наделение Трампа полномочиями вводить пошлины и санкции против стран, закупающих российские нефть и газ и тем самым финансово поддерживающих режим Путина. Документ, в частности, продлевает действие Закона о санкциях против Ирана 1996 года до 2031 года, а также позволяет президенту ввести общую пошлину в размере 500% на российские товары, импортируемые в США, и дополнительную 100-процентную пошлину для пяти крупнейших стран-импортеров российской нефти или газа либо для стран, способствующих обходу санкций.

Реклама:

Однако вечером 11 июля стало известно, что Грэм скончался в Вашингтоне после внезапного ухудшения самочувствия; причиной смерти, по данным судебно-медицинских экспертов, стало расслоение аорты на фоне атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания.

13 июля представитель Белого дома сообщил CNN, что Трамп поддержит принятие двухпартийного пакета санкций, инициированного Грэмом. 14 июля Трамп заявил, что в законопроект могут быть включены санкции против Ирана и Хезболлы, однако сенатор Блюменталь настоял: «Мы должны продвигаться дальше с этим законопроектом, а не открывать его для других потенциальных целей». 17 июля документ получил необходимую поддержку в Сенате США, а внесенная на этой неделе в последний момент поправка ограничила новые полномочия в сфере тарифов сроком в пять лет.

Белый дом и ранее пытался вводить санкции против России, однако предоставлял ряд временных исключений для продажи нефти после того, как закрытие Ормузского пролива во время войны с Ираном привело к глобальному сжатию нефтяного рынка — срок действия этих исключений истек в прошлом месяце. В прошлом году Трамп ввел 25-процентную пошлину на индийские товары из-за закупок Нью-Дели российских энергоносителей, но впоследствии отменил ее ради заключения более широкого торгового соглашения между США и Индией. Китай, один из крупнейших покупателей российской нефти, вообще избежал подобных санкций, поскольку Трамп стремился не допускать обострения торговых отношений с Пекином.