Об этом 25 июня сообщает издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По их информации, во время посвященного Украине частного ужина в рамках саммита НАТО в Гааге вечером 24 июня, Рубио намекнул, что Сенат, вероятно, примет закон об ужесточении санкций против России — после того, как завершит работу над налогово-бюджетным законопроектом президента Трампа Big Beautiful Bill. Он, по словам госсекретаря США, может быть принят уже на этой неделе.

Реклама

По информации источников, Рубио во время ужина критиковали за нежелание Трампа ужесточить позицию в отношении Москвы. И госсекретарь США признал перед своими европейскими коллегами, что Россия является проблемой, сдерживающей мирные переговоры по прекращению развязанной ею войны против Украины, пишет издание.

Однако позднее в интервью для Politico в кулуарах саммита НАТО, Рубио отдельно изложил аргументы Белого дома в пользу отсрочки введения новых санкций против России.

«Если мы сделаем то, чего все здесь от нас хотят, а именно введем новые санкции и раздавим их, мы, вероятно, лишимся возможности вести с ними переговоры о прекращении огня, и тогда кто будет с ними разговаривать?» — сказал госсекретарь США. Кроме того, добавил Рубио, президент Трамп будет знать «время и место» для изменения курса в плане антироссийских санкций.

Отвечая на вопрос о несоответствии публичной и кулуарной позиции госсекретаря США, высокопоставленный американский чиновник сказал Politico, что Рубио подчеркивает основные моменты, а собеседники сосредоточиваются на разных частях проблемы.

«Госсекретарь был очень последователен в встречах и телефонных разговорах со своими коллегами по трем ключевым моментам: во-первых, президент твердо убежден, что единственный способ положить конец этой войне — это переговоры; во-вторых, как только США введут новые санкции против России, возможность участия США в этих переговорах исчезнет; и в-третьих, что Сенат, по крайней мере в Америке, является независимым органом, который в какой-то момент примет решение о введении этих санкций», — заявил он.

Ранее 25 июня госсекретарь США Марко Рубио в комментарии изданию Politico в кулуарах саммита НАТО в Гааге заявил, что президент США Дональд Трамп будет игнорировать просьбы Европы усилить санкции против России.

Если мы сделаем то, что все здесь хотят, а именно придем и раздавим их еще большими санкциями, мы, вероятно, потеряем нашу способность говорить с ними о прекращении огня, и тогда кто будет с ними говорить?", — сказал глава американской дипломатии.

10 июня уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что законопроект о санкциях против РФ могут внести в Сенат США на этой неделе.

5 июня сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Сенат США вскоре планирует принять закон о разрушительных санкциях против РФ, учитывая действия российского диктатора Владимира Путина.

7 июня издание Politico написало, что законопроект о новых санкциях США против России, вероятно, существенно изменится перед тем, как его примут.

Ожидалось, что Зеленский встретится с Трампом 17 июня, однако встреча не состоялась, поскольку президент США досрочно вернулся в Вашингтон, заявив, что должен заняться кризисом на Ближнем Востоке.

Газета The Wall Street Journal обратила внимание, что глава Белого дома «намекнул, что Украина не является приоритетом».

Bloomberg добавляет, что европейские страны все больше сомневаются, можно ли доверять Трампу в вопросе соблюдения обещаний, и пытаются выиграть время. Они продолжают взаимодействовать с американским президентом и избегают открытой конфронтации, но при этом укрепляют связи по безопасности с единомышленниками и ищут способы поддержать позиции Украины на фоне снижения готовности США оказывать помощь, пишет издание.

Также Трамп во время саммита сказал журналистам, что откладывает введение новых санкций против Российской Федерации, ожидая, будет ли подписано соглашение о прекращении войны в Украине.

15 июня президент Зеленский заявил, что хочет, чтобы союзники Украины усилили санкции против нефтяного и финансового секторов России, и противодействовали попыткам обойти эти санкции.