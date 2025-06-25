Европа призвала Трампа ввести санкции против России: Рубио отверг ужесточение ограничений

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп будет игнорировать просьбы Европы усилить санкции против России. Об этом сообщает Politico в среду, 25 июня.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский и другие европейские лидеры надеются убедить Трампа усилить санкции против Москвы.

«Если мы сделаем то, что все здесь хотят, а именно придем и раздавим их еще большими санкциями, мы, вероятно, потеряем нашу способность говорить с ними о прекращении огня, и тогда кто будет с ними говорить?», — сказал Рубио в комментарии изданию в кулуарах саммита НАТО в Гааге.

По его словам, Трамп «будет знать правильное время и место» для новых экономических мер, и администрация работает с Конгрессом, чтобы убедиться, что они предоставят ему «соответствующую гибкость».

Однако он предостерег, что как только это произойдет, окно для переговоров с Россией, скорее всего, будет закрыто.

«Если он это сделает, вы почти признаете, что это не будет предметом переговоров в ближайшее время… Мы будем продолжать взаимодействовать. В том смысле, что если у нас есть возможность изменить ситуацию и посадить их за стол переговоров, мы ею воспользуемся», — сказал Рубио.

Он также сказал, что россияне будут пытаться достичь на поле боя того, чего они требовали за столом переговоров, в частности выход на административные границы четырех областей, однако Вашингтон считает, что им будет трудно достичь этого.

10 июня уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что законопроект о санкциях против РФ могут внести в Сенат США на этой неделе.

5 июня сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Сенат США вскоре планирует принять закон о разрушительных санкциях против РФ, учитывая действия российского диктатора Владимира Путина.

7 июня издание Politico написало, что законопроект о новых санкциях США против России, вероятно, существенно изменится перед тем, как его примут.

Ожидалось, что Зеленский встретится с Трампом 17 июня, однако встреча не состоялась, поскольку президент США досрочно вернулся в Вашингтон, заявив, что должен заняться кризисом на Ближнем Востоке.

Газета The Wall Street Journal обратила внимание, что глава Белого дома «намекнул, что Украина не является приоритетом».

Bloomberg добавляет, что европейские страны все больше сомневаются, можно ли доверять Трампу в вопросе соблюдения обещаний, и пытаются выиграть время. Они продолжают взаимодействовать с американским президентом и избегают открытой конфронтации, но при этом укрепляют связи по безопасности с единомышленниками и ищут способы поддержать позиции Украины на фоне снижения готовности США оказывать помощь, пишет издание.

Также Трамп во время саммита сказал журналистам, что откладывает введение новых санкций против Российской Федерации, ожидая, будет ли подписано соглашение о прекращении войны в Украине.

15 июня Зеленский заявил, что хочет, чтобы союзники Украины усилили санкции против нефтяного и финансового секторов России, и противодействовали попыткам обойти эти санкции.