США временно исключили из-под санкций две немецкие «дочки» Роснефти

Министерство финансов США в среду, 29 октября, выдало лицензию, которая временно разрешает некоторые операции, связанные с двумя немецкими «дочками» российской компании Роснефть .

Соответствующий документ опубликовали на сайте американского Минфина.

«Все операции, запрещенные Санкционными правилами в отношении вредной иностранной деятельности России, которые включают компании Rosneft Deutschland GmbH или RN Refining & Marketing GmbH, а также любые юридические лица, в которых RN Germany или RN Refining & Marketing прямо или косвенно владеют 50% или более (отдельно или в совокупности), — разрешаются до 12:01 утра по восточному летнему времени 29 апреля 2026 года», — говорится в документе.

Реклама

Впрочем, все другие операции, которые включают любые другие подсанкционные структуры Роснефти или лиц, попавших под санкции, запрещены.

Также под запретом финансовые операции или контракты, прямо или косвенно связанные с другими активами Роснефти или российским правительством.

22 октября Соединенные Штаты впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применили новые санкции против России. Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие отсутствия серьезной приверженности России к мирному процессу для завершения войны в Украине».

Со своей стороны, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что это сигнал для Кремля о том, что пришло время «прекратить убийства и немедленно прекратить огонь».

Затем президент Трамп выразил уверенность, что введенные санкции США «повлияют» на мирный процесс.