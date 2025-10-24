Венгрия ищет пути обойти санкции США против Лукойла и Роснефти — Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, 23 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)
Правительство Венгрии ищет пути обойти санкции, введенные Министерством финансов США против российских нефтяных компаний Лукойл и Роснефть 22 октября.
Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан во время интервью на венгерском государственном радио Kossuth, сообщает Reuters.
«Мы работаем над тем, как обойти эти санкции», — отметил Орбан, не раскрывая деталей.
Как сообщает Reuters, нефтеперерабатывающие заводы MOL в Венгрии и Словакии, общая мощность которых составляет 14,2 млн тонн в год, в значительной степени зависят от российской сырой нефти, транспортируемой по трубопроводу Дружба. В четверг, 23 октября, словацкое подразделение MOL Slovnaft заявило, что проводит оценку возможных последствий американских санкций для своей деятельности.
В прошлом году MOL испытала трудности с поставками после того, как Украина ввела собственные санкции против Лукойла. Для решения проблемы компания заключила соглашения о приобретении прав на нефтепродукты, которые находились на границе Украины и Беларуси.
22 октября Соединенные Штаты впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применили новые санкции против России. Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие отсутствия серьезной приверженности России мирному процессу для завершения войны в Украине».
В частности, под санкции попали Роснефть и Лукойл.
В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что это сигнал для Кремля о том, что пришло время «прекратить убийства и немедленно прекратить огонь».
Затем президент Трамп выразил уверенность, что введенные санкции США «повлияют» на мирный процесс.