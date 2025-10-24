Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан во время интервью на венгерском государственном радио Kossuth, сообщает Reuters.

«Мы работаем над тем, как обойти эти санкции», — отметил Орбан, не раскрывая деталей.

Реклама

Как сообщает Reuters, нефтеперерабатывающие заводы MOL в Венгрии и Словакии, общая мощность которых составляет 14,2 млн тонн в год, в значительной степени зависят от российской сырой нефти, транспортируемой по трубопроводу Дружба. В четверг, 23 октября, словацкое подразделение MOL Slovnaft заявило, что проводит оценку возможных последствий американских санкций для своей деятельности.

В прошлом году MOL испытала трудности с поставками после того, как Украина ввела собственные санкции против Лукойла. Для решения проблемы компания заключила соглашения о приобретении прав на нефтепродукты, которые находились на границе Украины и Беларуси.

22 октября Соединенные Штаты впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применили новые санкции против России. Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие отсутствия серьезной приверженности России мирному процессу для завершения войны в Украине».

Читайте также: Юрий Федоренко Трамп ударил по кошельку Путина

В частности, под санкции попали Роснефть и Лукойл.

В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что это сигнал для Кремля о том, что пришло время «прекратить убийства и немедленно прекратить огонь».

Затем президент Трамп выразил уверенность, что введенные санкции США «повлияют» на мирный процесс.