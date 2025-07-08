Сенатор Грэм ожидает продвижения двухпартийного законопроекта о 500% пошлинах для стран, торгующих с РФ

Линдси Грэм считает, что Дональду Трампу стоит предоставить больше инструментов для того, чтобы положить конец войне России против Украины (Фото: REUTERS/Annabelle Gordon)

Сенатор-республиканец Линдси Грэм ожидает, что Сенат будет продвигать двухпартийный законопроект о санкциях против страны-агрессора России .

На своей странице в X он напомнил, что Украина согласилась на прекращение огня, тогда как российский диктатор Владимир Путин продолжает игнорировать мирные усилия.

Реклама

Грэм подчеркнул, что пришло время предоставить президенту США Дональду Трампу больше инструментов для того, чтобы положить конец войне.

«Я ожидаю, что Сенат будет продвигать двухпартийный законопроект о санкциях против России, который позволит накладывать тарифы и санкции на страны, которые поддерживают военную машину Путина и не помогают Украине», — подчеркнул сенатор.

По его словам, законопроект будет иметь пункт о президентском исключении, чтобы дать Трампу максимальное влияние.

Грэм добавил, что сейчас законопроект имеет 85 соавторов, и их количество продолжает расти.

Законопроект Линдси Грэма о санкциях против России

1 апреля издание The Washington Times сообщило, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.

Впоследствии автор законопроекта, республиканец Линдси Грэм заявил, что Сенат вскоре планирует принять закон о разрушительных санкциях против РФ, учитывая действия Путина.

6 июня газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация Трампа пытается заставить Грэма значительно смягчить законопроект.

WSJ отметила, что законопроект, поддержанный более чем 80 сенаторами, предлагает ввести санкции в отношении ключевых российских чиновников и секторов, а также штрафы для стран, которые ведут бизнес с Москвой. Однако американский президент опасается, что это может нанести ущерб его цели «возрождения отношений между США и Россией».

Издание Politico 7 июня написало, что законопроект о новых санкциях США против России, вероятно, существенно смягчат перед тем, как его примут.