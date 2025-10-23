Ольга Стефанишина приветствовала санкции США против Роснефти и ЛУКОЙЛа (Фото: Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции / Facebook)

Посол Украины в США Ольга Стефанишина считает, что санкции Вашингтона против двух крупнейших нефтяных компаний России — Роснефти и ЛУКОЙЛа соответствуют позиции Киева «мир через силу».

На своей странице в X она напомнила, что США впервые ввели санкции против нефтяных компаний РФ с начала второго президентства Дональда Трампа.

Стефанишин отметила, что это решение приняли после " многочисленных попыток дать России шанс начать реальные переговоры о прекращении войны".

«Это решение полностью соответствует последовательной позиции Украины: мир возможен только благодаря силе и давлению на агрессора с использованием всех доступных международных инструментов», — добавила посол.

22 октября администрация Трампа объявила о введении санкций против двух крупнейших нефтяных компаний России — Роснефти и ЛУКОЙЛа, а также почти трех десятков их дочерних предприятий.

Офис по контролю за внешними активами ( OFAC) объявил о новых санкциях «из-за нехватки серьезной приверженности России мирному процессу для завершения войны в Украине».

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что это сигнал для Кремля о том, что время " прекратить убийство и немедленно прекратить огонь".

В свою очередь Трамп выразил уверенность, что введенные санкции США будут оказывать влияние на мирный процесс. Он также упразднил встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште.