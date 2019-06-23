Иран ощутил негативный эффект от санкций США — Болтон Сегодня, 15:39 Цей матеріал також доступний українською Tsafrir Abayov/Pool via REUTERS Джон Болтон Tsafrir Abayov/Pool via REUTERS

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Иран ощущает последствия введения США жестких санкций.

«Санкции кусаются, и еще больше было добавлено прошлой ночью. У Ирана никогда не будет ядерного оружия — ни против США, ни против мира», — заявил он, передает Reuters.

Болтон добавил, что заявления Тегерана о повышении уровня обогащения урана до 20% и другие ультиматумы по ядерной сделке не указывают на то, что Иран стремится к миру.

Напомним, что США готовятся ввести дополнительные санкции в отношении Ирана после уничтожения беспилотника США иранскими военными.

Корпус стражей Исламской революции заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник в провинции Хормозган на юге Ирана. В МИД страны заявили, что беспилотник вылетел из ОАЭ и нарушил воздушное пространство Ирана.

В Пентагоне заявили, что сбитый американский беспилотник не нарушал воздушное пространство Ирана.

Президент США Дональд Трамп планировал нанестиудар по Ирану, но приостановил его из-за потенциально большого количества жертв.