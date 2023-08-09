США расширили санкции против Беларуси: в списке — Белавиа и бизнес-джет семьи Лукашенко 9 августа, 19:19 Минфин США ввел новые санкции против Беларуси, под которые попали ряд компаний, а также бизнесджет семьи белорусского диктатора Александра Лукашенко (Фото:motolkohelp/Telegram)

Министерство финансов США сообщило, что в среду, 9 августа, расширило перечень физических и юридических лиц Беларуси, на которые будут наложены санкции.

Офис контроля за иностранными активами Минфина США сообщает, что в список попали двое сыновей и жена бизнесмена Алексея Алексина, который ранее будет на госслужбе, а ныне является совладельцем белорусского логистического оператора Брэмино Групп.

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Под ограничения попал отдел Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси, старший инспектор Артем Дунько и трое его коллег.

Кроме того, в перечне санкционных ограничений упоминаются гендиректор Белорусского металлургического завода, белорусская государственная авиакомпания Белавиа, Минский завод гражданской авиации № 407 и самолет Bombardier CRJ-200ER.

Белорусский расследователь Антон Мотолько сообщил, что под действующие ограничения попал бизнесджет Лукашенко Bombardier Challenger 850 с номером EW-301PJ, которым пользуются два старших сына беларуского диктатора — Виктор и Дмитрий Лукашенко.

«Таким образом, сейчас под санкциями США находится VIP-вертолет и все самолеты Лукашенко, кроме одного — Boeing 767−300 с регистрационным номером EW-001PB», — резюмировал Мотолько.