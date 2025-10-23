Китайские государственные нефтяные компании приостановили закупку российской нефти, транспортируемой по морю. Это произошло после того, как Соединенные Штаты ввели санкции против Роснефти и Лукойла .

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в области торговли.

Как говорится в публикации, этот шаг совпал с планами индийских нефтеперерабатывающих заводов — крупнейших покупателей российской морской нефти — резко сократить импорт из РФ, чтобы соблюсти санкции США.

Реклама

Агентство отмечает, что резкое падение спроса со стороны двух крупнейших потребителей может ударить по доходам Кремля. Кроме того, это может подтолкнуть мировые цены на нефть вверх, поскольку импортеры будут искать альтернативные поставки, пишет Reuters.

Источники сообщили, что китайские нефтяные компании PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil воздержатся от торговли российской нефтью, транспортируемой морем, по крайней мере в краткосрочной перспективе, из-за беспокойства относительно санкций.

Агентство пишет, что Китай обычно импортирует около 1,4 млн баррелей российской нефти в сутки морским путем. Однако большую часть из них покупают независимые переработчики, известные как «чайники».

По данным Vortexa Analytics, китайские государственные компании покупали менее 250 тыс. баррелей в сутки в течение первых девяти месяцев 2025 года. В свою очередь Energy Aspects оценивает этот показатель в 500 тыс. баррелей в сутки.

Источники рассказали, что Unipec, торговое подразделение Sinopec, прекратил покупку российской нефти на прошлой неделе после того, как Великобритания ввела санкции против компаний Роснефть и Лукойл, судов теневого флота и китайских компаний, включая крупный НПЗ.

Трейдеры заявили, что Роснефть и Лукойл продают большую часть своей нефти Китаю через посредников, а не напрямую государственным покупателям.

Собеседники Reuters также сказали, что независимые НПЗ, вероятно, приостановят закупки, чтобы оценить влияние санкций. Впрочем, они все равно продолжат покупать российскую нефть, как только риски станут понятными.

До объявления санкций цены на ноябрьские поставки сорта ESPO снизились до премии $1 за баррель к ICE Brent (ранее — $1,70).

КНР импортирует примерно 900 тыс. баррелей российской нефти в сутки по трубопроводу, и вся эта сумма поступает в PetroChina. На нее, по словам нескольких трейдеров, вероятно, санкции мало повлияют.

Собеседники утверждают, что Индия и Китай могут начать активно искать нефть на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке. Это может поднять цены на нефть, которая не попала под санкции, говорят трейдеры.

22 октября Соединенные Штаты впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применили новые санкции против России. Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие недостатка серьезной приверженности РФ мирному процессу для завершения войны в Украине». В частности, под санкции попали Роснефть и Лукойл.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что это сигнал для Кремля о том, что время «прекратить убийства и немедленно прекратить огонь».

Со своей стороны Трамп выразил уверенность, что введенные санкции США повлияют на мирный процесс.

23 октября агентство Bloomberg писало, что после американских санкций поток российской нефти на ведущие индийские НПЗ, который резко вырос после полномасштабного вторжения России в Украину, вскоре сократится почти до нуля.

Читайте также: Генсек НАТО приветствовал санкции США против российских нефтяных компаний

Кроме того, как сообщает Bloomberg, санкции США против российских нефтяных компаний вызвали беспокойство в Китае, где государственные и частные нефтеперерабатывающие предприятия оказались под давлением, пытаясь поддерживать поставки и избегать возможных штрафов.