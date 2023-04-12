США готовятся принять меры против некоторых граждан Венгрии за уклонение от антироссийских санкций — Reuters

12 апреля, 17:02
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Виктор Орбан и Владимир Путин на встрече в 2018 году (Фото:Кремль)

Виктор Орбан и Владимир Путин на встрече в 2018 году (Фото:Кремль)

США готовятся принять меры против группы лиц за уклонение от антироссийских санкций, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.

«Соединенные Штаты готовятся принять меры против некоторых лиц, в том числе венгров, за уклонение от западных санкций, введенных против России в связи с войной в Украине», — говорится в сообщении.

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Других подробностей источник агентства не сообщил.

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30 марта Россия включила Венгрию в список «недружественных стран» из-за присоединения к санкциям против РФ.

Премьер-министр Виктор Орбан неоднократно отмечался пророссийскими заявлениями по поводу войны России против Украины. В частности, недавно он заявил, что на востоке его страна «граничит с россиянами».

Орбан также поддержал противоречивый «мирный план» Китая, подвергшийся критике в частности в Украине, США и ЕС.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   США Венгрия Санкции США Санкции Запада

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