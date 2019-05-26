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Санкции штампуют на потоке: Захарова возмущена возможным введением «гамбургских» антироссийских мер

Сегодня, 14:01
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Санкции штампуют на потоке: Захарова возмущена возможным введением «гамбургских» антироссийских мер - фото

Мария Захарова / Facebook

Скандальная представительница российского МИД Мария Захарова прокомментировала планы Украины потребовать новых антироссийских санкций за невыполнение решения Международного суда по морскому праву.

Она дала гневный комментарий российскому изданию РБК.

«Как мы уже поняли, для санкций повода не нужно — их штампуют на потоке», — заявила она.

Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник пообещал продвигать «гамбургские санкции», если РФ будет игнорировать решение трибунала об освобождении украинских моряков и судов.
Напомним, Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины против Российской Федерации по 24 украинским морякам и обязал Россию отпустить их.

Суд принял положительное решение и обязал Россию немедленно освободить и вернуть украинские корабли (19 голосов «за», 2 «против»), освободить и вернуть украинских моряков (19 «за», 1 «против»).

В МИД Украины заявили, что ожидают немедленного освобождения украинских моряков.

В МИД РФ заявили, что будут и впредь отстаивать свою позицию. Вопрос освобождения украинских моряков не поднимался в комментарии.

25 ноября 2018, когда корабли ВМС Украины осуществляли переход из Черного в Азовское море, в районе Керченского пролива их остановил российский танкер, перегородил проход под построенным оккупационными властями Керченским мостом. Украинские корабли подверглись нападению со стороны сил ВМФ России и Береговой охраны РФ — был протаранен буксир Яны Капу, а вне 12-мильной зоны украинские артиллерийские катера сопровождения были обстреляны. Все три украинских судна захватили россияне. В плен попали 24 моряка, 6 из которых — ранены. Россия незаконно их удерживает и судит.

Теги:   Международный трибунал Украинские моряки Мария Захарова МИД России Россия

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