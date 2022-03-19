В Британии не видят перспектив снятия санкций с российских олигархов
Глава МИД Британии Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс исключила снятие санкций с российских олигархов в обозримом будущем.
Об этом она заявила в интервью The Times.
«Это чрезвычайно сложно. Эти олигархи позволили Владимиру Путину делать то, что он делает. На его руках кровь», — отметила Трасс.
Она также считает, что российский олигарх Роман Абрамович не сможет вернуться в Великобританию.
«Я не вижу такой ситуации», — добавила британский министр.
По ее словам, Запад должен извлечь урок из того, что он не сделал достаточно для сдерживания России.
Западу необходимо наращивать санкционное давление на Россию и одновременно поставлять Украине вооружение, добавила глава британского МИД.
Трасс подчеркнула, что примирение с авторитарными режимами больше не должно происходить.
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