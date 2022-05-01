«Мы больше не верим обещаниям Путина». Санкции против РФ не снимут до вывода всех российских войск из Украины — глава МИД Германии 1 мая, 13:36 Цей матеріал також доступний українською Бербок заявила, что Россия должна вывести все свои войска из Украины (Фото:REUTERS / Maxim Shemetov)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ключевое требование для отмены санкций против России — это вывод всех российских войск с территории Украины. Именно это, по словам Бербок, поможет установить мир в Европе.

Война России против Украины — главные события 1 мая

Об этом министр сказала в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.

«Прекращение огня может быть только первым шагом. Для нас понятно, что санкции могут быть сняты только в том случае, если Россия выведет свои войска [с территории Украины]. Мир на диктуемых Россией условиях не принесет желаемой безопасности ни Украине, ни нам в Европе. В худшем случае это будет приглашение к следующей войне еще ближе к нашим границам», — сказала Бербок.

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Глава МИД Германии отметила, что больше нет доверия к российскому диктатору Владимиру Путину.



«Как бы нам ни хотелось, к 24 февраля вернуться уже нельзя. Мы никогда не сможем полагаться только на обещания Путина», — сказала глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Она добавила, что именно Украина должна решать, какими будут условия мирного договора с РФ, и для этого она должна быть достаточно сильной.

«Потому что именно украинцы гибнут в этой войне и им грозит гнёт и тирания под российской оккупацией. Никто не имеет права им диктовать», – подчеркнула министр.

По ее словам, поэтому сейчас Украине нужно помочь отразить российское вторжение и оградить себя от будущих нападений.

"Только когда все в Европе снова осознают, что в конце войны ни одна страна не победит, снова наступит настоящий мир", - сказал глава МИД.

В недавнем интервью китайскому изданию Синьхуа глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва якобы обсуждает с Киевом среди прочего отмену антироссийских санкций. В Офисе президента Украины опровергли эту информацию и назвали подобные заявления "фантазиями" российского представителя.



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