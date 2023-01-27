Ответила пророссийскому сенатору. Нуланд назвала условия для смягчения персональных санкций против российских депутатов 27 января, 10:54 Виктория Нуланд во время слушаниий по вопросам противодействия российской агрессии в Сенате (Фото:Кадр видео c-span.org)

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, отвечая на вопрос о возможности смягчения санкций против депутатов Госдумы с сенатором Рэндом Полом, назвала обязательные условия такого смягчения.

«В контексте решения России вести серьезные переговоры и вывести свои войска из Украины и вернуть территории, я, безусловно, поддержала бы это (смягчение санкций — ред.). Думаю, что государственный секретарь США Блинкен сделал бы то же самое», — заявила Нуланд во время слушаниий по вопросам противодействия российской агрессии в Сенате.

Видео дня

Ответ Нуланд сенатору Рону Полу растиражировали российские СМИ интерпретировав его как «предложение» или «заявление».

Сенатор Пол предлагал заключить с Россией договоренность о взаимном снятии санций с американских и российских законодателей из Госдумы РФ. Он апеллировал к тому, что санкции против российских депутатов наложены из-за того, что они имеют «определенные убеждения» (то есть поддерживают войну против Украины, оккупацию и незаконное присоединение ее территорий — ред.), и это затрудняет диалог и «законодательный обмен».

Рон Пол является сторонником трампизма и выступает против траты денег налогоплательщиков на поддержку других стран и их политических сил. Он является основателем Ron Paul Institute for Peace and Prosperity, который последовательно продвигает пророссийские и антиукраинские нарративы.

Его отца Ренда Пола в 2016 году покойный сенатор Джон Маккейн называл «агентом Кремля», так как он выступал против вступления Черногории в НАТО. Позже он выступал против введения новых санкций против России. Также Ренд Пол критиковал расследование вмешательства России в американские выборы спецпрокурора Роберта Мюллера и ездил в 2018 году в Москву, куда привез конфиденциальное письмо от Дональда Трампа.