В Белом доме не исключают, что Россия ввела санкции против не того Байдена

16 марта, 00:51
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Джо Байден (Фото:Leah Millis/Reuters)

Джо Байден (Фото:Leah Millis/Reuters)

Россия могла внести в свой «санкционный список» не президента США Джо Байдена, а его покойного отца Джозефа Робинетта Байдена-старшего (Joseph Robinette Biden Sr.), заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки во время брифинга.

В санкционном списке, который опубликовал МИД страны-агрессора, указано имя Джо Байдена Joseph Robinette Biden. Так зовут и самого Байдена, и его отца, поэтому у нынешнего главы Белого дома в полном имени есть приставка Jr. — младший. В списке МИД РФ не уточняется, о каком именно Байдене речь.

«Во-первых, я хотела бы отметить, что президент Байден — младший, поэтому они, возможно, наложили санкции на его отца — земля ему пухом», — пошутила Псаки.

Также пресс-секретаь Белого дома сообщила, что ни у кого из тех, против кого Россия ввела «санкции», нет счетов в стране-агрессоре, и никто из них не планировал туда турпоездку.

https://twitter.com/WhiteHouse/status/1503780739900489729
https://twitter.com/therecount/status/1503789207067807747

15 марта в России заявили, что вводят санкции против Джо Байдена, госсекретаря США Энтони Блинкена, Дженнифер Псаки и других высокопоставленных американских чиновников. Так страна-агрессор «ответила» на санкции США против высокопоставленных чиновников оборонного сектора России.

Полномасштабное вторжение России в Украину привело к ее международной изоляции. США, ЕС, Великобритания, Канада и другие страны ввели уже несколько пакетов жестких санкций против РФ. Более сотни компаний объявили о полном или частичном прекращении деятельности в России.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Джен Псаки Джо Байден Белый дом Россия-США Война России против Украины

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