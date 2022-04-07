Президент Европарламента предлагает ввести санкции против всех членов партии Путина 7 апреля, 11:37 Цей матеріал також доступний українською Президент Европарламента Роберта Метсола (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Президент Европарламента Роберта Метсола выступает за введение санкций против путинской партии Единая Россия



Война России против Украины — главные события 7 апреля

«Мы должны расширить санкции на всех членов Единой России — всех членов путинской партии. Их примерно два миллиона и все они политически видимы. Я думаю, что это может быть сделано», — сказала Метсола в интервью Интерфакс-Украина.

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По словам главы ЕП, информацию о массовых убийствах в Буче она получила еще во время пребывания в Киеве, где находилась с визитом.

«Мы еще были в Украине, когда в субботу утром начали получать эти шокирующие изображения. Я думаю, что лидеры, все без исключения и в ЕС, и во всем мире, отреагируют строжайшим образом», — добавила она.

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После освобождения Вооруженными силами Украины Киевской области в окрестностях столицы, в частности в Буче, Ирпене и по Житомирской трассе, были обнаружены десятки тел замученных и убитых российскими оккупантами мирных жителей и братские могилы с сотнями тел украинцев.

По последним данным, российские войска за время своего пребывания в Буче убили по меньшей мере 340 человек.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что из освобожденной от российских оккупантов территории Киевской области уже вывезли 410 тел убитых мирных жителей.

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