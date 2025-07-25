США ввели новые санкции против компании и граждан Северной Кореи

Минфин США ввел санкции против северокорейской компании Korea Sobaeksu Trading Company и трех ее сотрудников (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Министерство финансов США ввело санкции против компании и трех человек, которые переводили средства в Северную Корею в обход санкций.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства 24 июля.

США наложили санкции на северокорейскую компанию Korea Sobaeksu Trading Company и трех ее сотрудников — Ким Се Уна, Джо Кьонг Хуна и Мьонг Чол Мина. Они уклонялись от предыдущих санкций США и ООН.

Как отметили в Минфине США, фигуранты пытались тайно получить доходы для правительства КНДР, в частности с помощью мошеннических схем, связанных с работниками сферы ИТ.

«КНДР полагается на подставные компании, такие как Korea Sobaesku Trading Company, и ключевых посредников для закупки материалов и получения доходов для незаконных ядерной и баллистической программ режима», — заявил представитель ведомства Брэдли Смит.

В то же время Министерство юстиции США объявило обвинения семерым гражданам Северной Кореи за избежание санкций, а Государственный департамент объявил о вознаграждении в размере от 500 тысяч до 7 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать злоумышленников.

28 июня президент США Дональд Трамп заявил, что добьется разрешения конфликта с Северной Кореей и заявил о хороших отношениях с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Во время своего второго срока Трамп признал, что КНДР является «ядерной державой», а в Белом доме заявляли, что президент США будет приветствовать повторное общение с Ким Чен Ыном.

Северная Корея не проявила никакого интереса к возвращению к переговорам после провала дипломатии Трампа в 2019 году. Зато она значительно расширила свои программы ядерного оружия и баллистических ракет, а также наладила тесные связи с Россией путем прямой поддержки войны РФ против Украины.

В апреле в Госдепартаменте США заявили, что Пхеньян «не помогает» в урегулировании конфликта в Украине, и выразили обеспокоенность из-за прямого участия КНДР в нем.