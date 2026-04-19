Украина призвала Белый дом возобновить санкции против российской нефти

США накануне разрешили операции, связанные с продажей, доставкой и разгрузкой российской нефти и нефтепродуктов (Фото: Photo by jayjay13 from Pexels)

Посол Украины в США Ольга Стефанишина призвала администрацию Дональда Трампа возобновить санкции против российской нефти и нефтепродуктов и не позволять Москве извлекать выгоду из эскалации вокруг Ирана.

Соответствующее заявление она обнародовала в соцсети X.

«Нельзя позволять России извлекать выгоду из действий своего союзника Ирана. Мы призываем администрацию США возобновить санкции против российской нефти и нефтепродуктов», — написала Стефанишина.

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Она добавила, что в интересах Киева и Вашингтона ограничить финансирование, которое Россия использует для войны против Украины и поддержки противников США.

Это заявление прозвучало после того, как Управление по контролю за иностранными активами Минфина США выдало General License 134B, которая разрешает операции, связанные с продажей, доставкой и разгрузкой российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда по состоянию на 17 апреля 2026 года. Лицензия действует до 16 мая 2026 года.