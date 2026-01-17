Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета РФ и Федерации компьютерного спорта

Зеленский подписал указ о санкциях против российских спортсменов и пропагандистов (Фото: Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал новые санкции против лиц, которые поддерживают российскую агрессию и участвуют в пропагандистских кампаниях России. Об этом он заявил в своем обращении в субботу, 17 января.

«Давление на Россию должно сохраняться, и продолжим работать на синхронизацию санкций, и не только решений партнеров в нашей юрисдикции, но украинских санкционных решений в списках партнеров», — подчеркнул Зеленский.

Реклама

Он также добавил, что большая часть персональных и юридических санкций, которые сейчас действуют в странах-партнерах, была инициирована именно Украиной.

Впоследствии на сайте президента опубликовали указ № 60/2026 о санкциях против трех граждан РФ и двух юридических лиц: Паралимпийского комитета РФ и Федерации компьютерного спорта России.

Читайте также: Совет ЕС продлил действие санкций против России до середины 2026 года

«Среди них — российский боксер и боец, который публично поддерживает агрессию РФ против Украины и одобряет действия оккупантов. Паралимпийский комитет России и его президент, а также Федерация компьютерного спорта России и ее президент. Они используют спортивные площадки для распространения антиукраинских нарративов и российской пропаганды, пытаясь таким образом оправдать вооруженную агрессию РФ против Украины», — говорится в сообщении.

4 января Зеленский ввел санкции против компаний и физических лиц, связанных с оборонно-промышленным комплексом РФ.

Санкции были введены против 95 физических и 75 юридических лиц, большинство из которых — граждане РФ.