Благодарен за санкции ЕС, но этого мало — Зеленский 8 апреля, 22:01 Цей матеріал також доступний українською Президент Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Президент Владимир Зеленский поблагодарил мировое сообщество и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за пятый санкционный пакет против России, но заявил, что этого недостаточно.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

«Урсуле фон дер Ляйен я лично благодарен за пятый санкционный пакет, но считаю, что этого мало. Они [россияне] у нас очень много всего забрали. Они у нас забрали и территории, и людей. Мы сможем вернуть территории, но не людей. И за все это, уверен, будет большая ответственность», — сказал глава государства во время совместного брифинга с фон дер Ляйен в Киеве.



Видео дня

Зеленский призвал усиливать санкции, отметив, что по-другому Россия не хочет никого слушать.

По словам президента Еврокомиссии, ЕС готовит новую волну санкций против страны-агрессора. Фон дер Ляйен также сказала, что после войны перед Украиной лежит большой путь восстановления, и ЕС будет помогать с восстановлением нашей страны. Она выразила уверенность, что Украина победит в войне.

Во время визита в Украину 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и премьер-министр Словакии Эдуард Гегер посетили Бучу, где российские оккупанты совершили массовые убийства мирных жителей Украины.

8 апреля Европейский союз утвердил пятый пакет санкций против России, который предусматривает, в частности, постепенный отказ от импорт российского угля.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.