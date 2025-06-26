Дешевая нефть и 18-й пакет санкций. Зеленский призвал участников заседания Евросовета к более сильному давлению на РФ

Президент Владимир Зеленский во время выступления в Европейском Совете призвал страны Европейского Союза поддержать введение очередного, уже 18-го пакета санкций против России , основным фокусом которого должны стать энергетические доходы государства-агрессора.

Об этом в четверг, 26 июня, сообщили в Офисе президента.

Зеленский отметил необходимость усиления санкционного давления на Россию в нескольких ключевых сферах. По его словам, особое внимание следует сосредоточить на ограничении торговли российской нефтью, деятельности теневого флота танкеров, финансовых учреждениях РФ, а также на прекращении поставок комплектующих для производства вооружения.

«Факты очевидны: чтобы уменьшился аппетит России к войне, должны уменьшиться ее нефтяные доходы. Поэтому, пожалуйста, поддержите дальнейшие шаги для снижения ценового потолка на российскую нефть. Конечно, потолок в 45 долларов может помочь приблизить мир. Но для настоящего, длительного мира необходимо установить цену в 30 долларов за баррель, чтобы заблокировать возможность России финансировать свою агрессию», — заявил президент.

Глава государства также предостерег, что некоторые компании в Европе продолжают поставлять в Россию критические детали, которые, по данным украинской стороны, используются в производстве ракет.

«Мы устанавливаем эти компоненты и передадим соответствующие доказательства вашим командам», — отметил президент.

Зеленский заявил, что для успешной защиты от российской агрессии важна предсказуемая и стабильная поддержка со стороны партнерских стран. По его словам, украинская оборона должна быть надежной.

Он также отметил важность продолжения замораживания российских активов и дальнейшего их использования на нужды Украины.

Отдельно Зеленский выразил надежду на то, что Украина присоединится к программе ЕС SAFE, которая направлена на укрепление безопасности в Европе.

«Именно мы обладаем самыми актуальными знаниями, проверенными на поле боя, о том, какое оружие является самым эффективным. Украина должна участвовать в совместных закупках оборонной продукции как от производителей ЕС, так и от украинских», — сказал президент.

Зеленский отметил важность евроинтеграции Украины и подчеркнул, что страна выполняет все свои обязательства на пути к вступлению в Евросоюз.

Он призвал поддержать открытие первого переговорного кластера под названием «Основы», отметив, что это имеет не только техническое, но и политическое значение, которое повлияет на дальнейшее сближение Украины с ЕС.

Европейский Совет в четверг, 26 июня, не смог единогласно одобрить заявление в поддержку Украины по результатам саммита ЕС в Брюсселе. За проголосовали 26 стран из 27, сообщил журналист Радио Свобода.

Против голосовал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Кроме этого, Европейский совет не смог утвердить 18-й пакет санкций против России. Это следует из коммюнике, которое опубликовали на сайте Евросовета.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна будет сохранять вето на 18-й пакет санкций ЕС.