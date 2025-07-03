Зеленский предложил ЕС создать платформу для контроля за экспортом товаров двойного назначения

«Пока Россия может покупать детали и оборудование для оружия, она будет продолжать убивать. Именно поэтому нам нужно остановить любые поставки в Россию всего, что используется или может использоваться для производства оружия. Давно пора создать эффективную международную платформу для контроля за экспортом товаров двойного назначения», — отметил президент во время обращения к участникам гала-вечера по случаю начала датского председательства в Совете ЕС в четверг, 3 июля.

Зеленский отметил, что это может быть одним из достижений во время председательства Дании в Совете ЕС.

10 июня в ЕС представили 18-й пакет санкций против РФ, который предусматривает ограничения для энергетического и банковского секторов страны-агрессора. В частности он предлагает запрет на транзакции для Северных потоков, снижение предельной цены на нефть с 60 до 45 долларов за баррель, экспорт технологий и товаров двойного назначения.

1 июля журнал Foreign Affairs писал, что победа Украины до сих пор остается достижимой при условии решительного изменения подхода со стороны Запада — как в военной, так и в экономической и дипломатической плоскости. В материале отмечалось, что Россия гораздо слабее экономически, чем считают многие аналитики, и жесткие санкции и экспортный контроль все еще могут подорвать ее военную экономику.