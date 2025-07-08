Зеленский подписал указы о синхронизации украинских санкций с последними пакетами ЕС

Президент Владимир Зеленский во вторник, 8 июля, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 8 июля о синхронизации украинских санкций против РФ с 15, 16 и 17-м пакетами ограничений ЕС .

Соответствующие указы №№ 471/2025, 472/2025 и 473/2025 опубликованы на сайте Офиса президента.

В указах говорится, что контроль за выполнением решения СНБО возложили на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Также указы вступают в силу со дня их опубликования.

29 июня Зеленский заявлял, что Украина синхронизировала 13-й и 14-й пакеты санкций ЕС против России. Тогда украинский президент говорил, что Украина полностью синхронизирует европейские санкции против Ирана.

27 июня президент ввел в действие решение СНБО о синхронизации санкционного давления Украины, Европейского Союза и других участников G7 на Россию.

Зеленский также поручил Кабмину, СБУ с Национальным банком «обеспечить полную имплементацию в юрисдикции Украины санкций, утвержденных международными партнерами».

26 июня страны ЕС не смогли достичь согласия относительно принятия 18-го пакета санкций против России. Однако они согласовали продление действующих ограничительных мер еще на шесть месяцев.

10 июня в ЕС представили 18-й пакет санкций против РФ, который предусматривает ограничения для энергетического и банковского секторов страны-агрессора. В частности он предлагает запрет на транзакции для Северных потоков, снижение предельной цены на нефть с 60 до 45 долларов за баррель, экспорт технологий и товаров двойного назначения.

