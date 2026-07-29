Зеленский: поддержка сенаторами США законопроекта о санкциях против России является первым шагом к миру

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержка 86 сенаторами США процедурного голосования за законопроект о санкциях против России является первым шагом к реализации планов сенатора Линдси Грэма и приближает мир.

Об этом президент написал в своем Telegram утром в среду, 29 июля.

«Символично, что именно сегодня, в день прощания с сенатором Линдси Грэмом, в Сенате состоялось процедурное голосование по законопроекту о санкциях против России, над которым он так много работал. Было честью присутствовать при подсчете голосов — документ поддержали 86 сенаторов. Это первый шаг к реализации планов Линдси и, безусловно, шаг к миру. Важно, чтобы этот инструмент сработал», — отметил он.

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Кроме того, Зеленский сообщил, что провел в Вашингтоне встречу с представителями обеих партий Сената США, в которой приняли участие более 60 сенаторов.

«Благодарю за эту поддержку и высокую оценку результатов наших воинов на фронте, а также украинских возможностей справедливо отвечать России на ее удары по нашим людям. Обсудили много тем, и прежде всего — антибаллистическую защиту. Спасибо за готовность помогать», — написал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Сенат США провел первое процедурное голосование по законопроекту о введении новых санкций против России и Ирана, который продвигал покойный сенатор Линдси Грэм. Документ поддержали 86 сенаторов.

Процедурное голосование позволило перейти к обсуждению законопроекта и рассмотрению письменных поправок к нему. По завершении дебатов в Сенате состоится финальное голосование по его принятию. В дальнейшем документ рассмотрит Палата представителей, после чего его должен будет подписать президент США Дональд Трамп.

Законопроект Грэма — Блюменталя о санкциях против России

В начале апреля 2025 года в Сенат США был внесен законопроект о новых санкциях против России, предусматривавший введение 500-процентной пошлины на импорт товаров из стран, продолжающих закупать российскую нефть и другое сырье. Позднее соавтор законопроекта Линдси Грэм заявил, что Сенат планирует в скором времени принять этот закон.

В июне 2025 года The Wall Street Journal писала, что администрация Трампа пытается убедить Грэма смягчить законопроект, который на тот момент поддерживали более 80 сенаторов, — президент опасался, что это помешает его цели «возрождения отношений между США и Россией». Politico отмечало, что документ, вероятно, будет существенно смягчен перед принятием.

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10 июля 2026 года Грэм на пресс-конференции в Киеве сообщил о договоренности с администрацией Белого дома относительно новой версии законопроекта, предусматривающей наделение Трампа полномочиями вводить пошлины и санкции против стран, закупающих российские нефть и газ и тем самым финансово поддерживающих режим Путина. Документ, в частности, продлевает действие Закона о санкциях против Ирана 1996 года до 2031 года, а также позволяет президенту ввести общую пошлину в размере 500% на российские товары, импортируемые в США, и дополнительную 100-процентную пошлину для пяти крупнейших стран-импортеров российской нефти или газа либо для стран, способствующих обходу санкций.

Однако вечером 11 июля стало известно, что Грэм скончался в Вашингтоне после внезапного ухудшения самочувствия; причиной смерти, по данным судебно-медицинских экспертов, стало расслоение аорты на фоне атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания.

13 июля представитель Белого дома сообщил CNN, что Трамп поддержит принятие двухпартийного пакета санкций, инициированного Грэмом. 14 июля Трамп заявил, что в законопроект могут быть включены санкции против Ирана и Хезболлы, однако сенатор Блюменталь настоял: «Мы должны продвигаться дальше с этим законопроектом, а не открывать его для других потенциальных целей». 17 июля документ получил необходимую поддержку в Сенате США, а внесенная на этой неделе в последний момент поправка ограничила новые полномочия в сфере тарифов сроком в пять лет.

Белый дом и ранее пытался вводить санкции против России, однако предоставлял ряд временных исключений для продажи нефти после того, как закрытие Ормузского пролива во время войны с Ираном привело к глобальному сжатию нефтяного рынка — срок действия этих исключений истек в прошлом месяце. В прошлом году Трамп ввел 25-процентную пошлину на индийские товары из-за закупок Нью-Дели российских энергоносителей, но впоследствии отменил ее ради заключения более широкого торгового соглашения между США и Индией. Китай, один из крупнейших покупателей российской нефти, вообще избежал подобных санкций, поскольку Трамп стремился не допускать обострения торговых отношений с Пекином.