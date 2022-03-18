Российская экономика завершилась 28 февраля — Аслунд 18 марта, 08:49 Цей матеріал також доступний українською Дефолт наступит очень быстро — Аслунд (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Западные санкции против России за ее полномасштабную войну против Украины сломают экономику этой страны, заявил старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд.



В эфире телемарафона он назвал западные санкции мощными, добавив, что не важно, о каких именно ограничениях идет речь, ведь сейчас просто неприлично торговать с Россией, сообщает Суспильне.

Видео дня

«Они сломают российскую экономику немедленно. Можно сказать, что российская экономика завершилась 28 февраля», — отметил Аслунд.

Как считает экономист, уже вскоре Россия лишится возможности обслуживать свой внешний долг, который она платит рублями, когда нужно — долларами.

«Тогда как это называется? Я думаю, что дефолт наступит очень быстро», — резюмировал Аслунд.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.