Страны G7 готовят новый пакет санкций против России 11 марта, 10:26 Цей матеріал також доступний українською Глава МИД Британии Лиз Трасс (Фото:Salvatore Di Nolfi/Pool via REUTERS)

Страны Большой семерки готовятся ввести новый пакет санкций против России из-за развязанной ею войны против Украины.



Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, сообщает Голос Америки.

«Мы уже работаем с G7 над новым пакетом санкций», — сказала она, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Трасс не уточнила, о каких мерах может идти речь.



Глава британского МИД отметила, что санкции в отношении Москвы направлены на «ослабление российской экономики».



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Трасс добавила, что своими действиями западные страны намерены лишить российское руководство возможности «финансировать свою военную машину».



Она считает, что экономика РФ уже «серьезно пострадала» в результате санкционного нажима G7.



Британский министр призвала другие страны присоединиться к мерам против России.



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