Британия расширила санкции против РФ в годовщину полномасштабного вторжения ее войск в Украину 24 февраля, 10:56 Британия продолжает поддерживать Украину в борьбе с РФ, вводя санкции против кремлевского режима (Фото:Unsplash+/Unsplash)

В годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Великобритания ввела новые санкции против кремлевского режима.

Как сообщили на сайте британского правительства, новые ограничения включают запрет на экспорт всех товаров, которые Россия до сих пор использовала на поле боя.

«Среди сотен товаров — детали самолетов, радиооборудование и электронные компоненты, которые могут быть использованы российским военно-промышленным комплексом, в том числе при производстве БПЛА», — добавили там.

Видео дня

Санкции введены против 34 физических лиц, в том числе представителей компании Росатом, а также корпораций Ростех и Алмаз-Антей, которые специализируются на производстве оружия для применения с самолетов и средствах ПВО.

Персональные санкции также ввели против людей, близких к российскому диктатору Владимиру Путину:

Матиаса Варнинга, исполнительного директора Nord Stream 2, ранее члена правления в Транснефти и Роснефти;

матери Алины Кабаевой Любови Кабаевой;

бывшего главного охранника Путина Алексея Дюмина;

Андрея Козака — сына бывшего вице-премьера и близкого соратника Путина Дмитрия Козака.

Британия также ввела ограничения против пяти иранских чиновников, которые являются сотрудниками компании Qods Aviation Industr, производящей дроны.

Великобритания запрещает также импорт 140 товаров, включая железо и сталь, обработанными в третьих странах.

С начала полномасштабного вторжения России Британия вводит санкции против представителей РФ, ограничения затронули уже около 1300 физических и юридических лиц. В конце сентября страна ввела санкции против участников подготовки псевдореферендумов, которые российские оккупанты организовали на временно захваченных территориях Украины в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

8 февраля были введены новые санкции, направленные «против военной машины и финансовых сетей Путина». Они затронули организации и компании, поставляющие военное оборудование, в частности, беспилотники.



