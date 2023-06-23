11-й пакет санкций ЕС против РФ вступил в силу — МИД Эстонии 23 июня, 12:02 ЕС ввели новые санкции против страны-агрессора (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Новый, 11-й, пакет санкций Европейского Союза против страны-агрессора РФ вступил в силу в пятницу, 23 июня.

Об этом сообщает МИД Эстонии в своем Twitter.

«Сегодня вступил в действие 11-й пакет санкций ЕС против России», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что будут продолжать «повышать цену войны для агрессора, пока Украина не выиграет эту войну, а Россия с ее руководством не ответит за свои действия».

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Очередной 11-й пакет санкций от ЕС в отношении РФ создан для того, чтобы страна-агрессор не смогла обходить уже ранее введенные ограничения. В частности, предусмотрена возможность ограничивать вывоз товаров в третьи страны, из которых они попадают в РФ. Также расширяется запрет на транзит товаров военного и авиационного назначения в другие государства.

Под ограничения попадают автомобильные перевозки грузов с помощью зарегистрированных в РФ прицепов, а также целой группы товаров как электроника, полупроводники и фотоаппараты.

Экспортные ограничения накладываются на 87 российских оборонных предприятий, а также на компании третьих стран, которые причастны к продаже беспилотников из Ирана и обхода санкций. В список ограничения попали более 1800 физических и юридических лиц за действия, направленные на подрыв территориальной целостности Украины.