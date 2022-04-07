Конгресс США поддержал приостановку торговых отношений с Россией и Беларусью и запрет на импорт российских энергоносителей 7 апреля, 21:02 Цей матеріал також доступний українською Теперь законопроекты должен подписать президент США Джо Байден (Фото:Sarah Silbiger/Pool via REUTERS)

Палата представителей и Сенат США поддержали законопроекты о приостановке торговых отношений с Россией и Беларусью, а также о запрете на импорт энергоносителей из России, в том числе нефти, угля и природного газа.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

Как сообщает Bloomberg, сначала законопроект о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Беларусь поддержал Сенат (100 голосов за), а через несколько часов — Палата представителей (420 голосов за, три — против). Теперь его направят на подпись президенту США Джо Байдену.



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Законопроект о запрете на импорт энергоносителей Сенат также поддержал единогласно, в Палате представителей было 413 голосов за, девять — против.

Ранее 7 апреля Сенат США единогласно принял закон, который позволит возродить программу ленд-лиза для более быстрой поставки вооружений Украине.

The Washington Post сообщает, что, хотя Конгресс США выделил Украине военную и гуманитарную помощь почти на 14 млрд долларов в рамках недавнего законопроекта о правительственных расходах, он еще не принимал отдельных законов, касающихся войны России против Украины.

В своей резолюции от 7 апреля Европарламент призвал ввести полное эмбарго на импорт российской нефти, угля, ядерного топлива и газа, создать трибунал ООН для расследования военных преступлений России в Украине и увеличить поставки оружия Украине.

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