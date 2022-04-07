Конгресс США поддержал приостановку торговых отношений с Россией и Беларусью и запрет на импорт российских энергоносителей

7 апреля, 21:02
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Теперь законопроекты должен подписать президент США Джо Байден (Фото:Sarah Silbiger/Pool via REUTERS)

Теперь законопроекты должен подписать президент США Джо Байден (Фото:Sarah Silbiger/Pool via REUTERS)

Палата представителей и Сенат США поддержали законопроекты о приостановке торговых отношений с Россией и Беларусью, а также о запрете на импорт энергоносителей из России, в том числе нефти, угля и природного газа.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

Как сообщает Bloomberg, сначала законопроект о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Беларусь поддержал Сенат (100 голосов за), а через несколько часов — Палата представителей (420 голосов за, три — против). Теперь его направят на подпись президенту США Джо Байдену.

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Законопроект о запрете на импорт энергоносителей Сенат также поддержал единогласно, в Палате представителей было 413 голосов за, девять — против.

Ранее 7 апреля Сенат США единогласно принял закон, который позволит возродить программу ленд-лиза для более быстрой поставки вооружений Украине.

The Washington Post сообщает, что, хотя Конгресс США выделил Украине военную и гуманитарную помощь почти на 14 млрд долларов в рамках недавнего законопроекта о правительственных расходах, он еще не принимал отдельных законов, касающихся войны России против Украины.

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В своей резолюции от 7 апреля Европарламент призвал ввести полное эмбарго на импорт российской нефти, угля, ядерного топлива и газа, создать трибунал ООН для расследования военных преступлений России в Украине и увеличить поставки оружия Украине.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   США Россия Беларусь Конгресс США Сенат США Эмбарго Палата представителей Война России против Украины

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