«Мы готовы его поддержать». В Словакии рассказали, при каких условиях поддержат санкции против России

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что готов поддержать 18-й пакет санкций против России , если «пакет не будет иметь негативного влияния на экономику» страны.

Об этом сообщает Euractiv.

Бланар выразил готовность поддержать предложенный ЕС 18-й пакет санкций против России. Он добавил, что правительство Словакии оценивает каждый пакет санкций на основе того, может ли он нанести ущерб национальной экономике.

«Переговоры все еще продолжаются, но исходя из того, что обсуждалось до сих пор, очевидно, что пакет не окажет негативного влияния на экономику Словакии, и мы готовы его поддержать», — сказал глава МИД Словакии.

Он добавил, что Словакия будет просить «гарантий» и поддержку для смягчения последствий отключения от российских источников энергии.

«Существуют также риски, которые повлияют на Словацкую Республику — возможно, они будут достигать 20 миллиардов евро. Вот почему мы требуем гарантий относительно того, как эти негативные последствия будут устранены», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия выступают против предложенного ЕС пакета санкций из-за «беспокойства относительно энергетической безопасности».

10 июня в ЕС представили 18-й пакет санкций против страны-агрессора России. Он в частности предусматривает запрет на транзакции для Северного потока-1 и Северного потока-2. Это означает, что ни один оператор ЕС не сможет прямо или косвенно участвовать в любых транзакциях по трубопроводам Северный поток.

20 мая Европейский Союз одобрил 17-й пакет санкций против России, направленный против почти 200 кораблей теневого флота.

В тот же день госсекретарь США Марко Рубио во время слушаний комитета Сената по международным отношениям заявил, что если угрожать России дополнительными санкциями, то она может отказаться от переговоров о прекращении огня.

В то же время сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Сенат США готов вынести на голосование законопроект о санкциях против РФ, если в ближайшее время не будет достигнут прогресс в переговорах о прекращении войны России против Украины.