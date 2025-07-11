В МИД заявили, что есть «позитивные сигналы» из США по закону Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ

От американской стороны есть позитивные сигналы о продвижении вперед этого законопроекта Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ, сообщили в МИД (Фото: REUTERS/Sergiy Voloshin)

Власти Украины за снижение ценового потолка за нефть из РФ, а о продвижении законопроекта Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ из США поступают положительные сигналы.

Об этом сообщил во время брифинга 11 июля представитель МИД Украины Георгий Тихий.

«От американской стороны есть позитивные сигналы о продвижении вперед этого законопроекта (Грэма-Блюменталя — ред.). Украинская сторона много раз подчеркивала, что поддерживает принятие этого законопроекта, усиление давления на агрессора и предоставление дополнительных рычагов для президента Трампа, чтобы он мог с позиции силы продвигать мир для Украины», — сказал Тихий.

По мнению спикера МИД, Украина выступает за снижение ценового потолка на нефть с РФ до $30 долларов за баррель.

«Наша позиция очень проста. Нужно закрывать России доступ к этим нефтяным доходам, которые финансируют военных преступников. И мы в этом убеждаем партнеров, мы видим, что движение есть. Здесь речь идет не о том, вводить ли ценовой потолок, а как именно ограничивать, когда и до какого уровня», — подытожил он.

Законопроект Грэма-Блюменталя о санкциях против России

1 апреля издание The Washington Times сообщило, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.

Впоследствии соавтор законопроекта, республиканец Линдси Грэм (другим соавтором является демократ Ричард Блюменталь — ред.) заявил, что Сенат вскоре планирует принять закон о разрушительных санкциях против РФ, учитывая действия Путина.

6 июня газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация Трампа пытается заставить Грэма значительно смягчить законопроект.

WSJ отметила, что законопроект, поддержанный более чем 80 сенаторами, предлагает ввести санкции в отношении ключевых российских чиновников и секторов, а также штрафы для стран, которые ведут бизнес с Москвой. Однако американский президент опасается, что это может нанести ущерб его цели «возрождения отношений между США и Россией».

Издание Politico 7 июня написало, что законопроект о новых санкциях США против России, вероятно, существенно смягчат перед тем, как его примут.

9 июля спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что диктатор Путин не хочет серьезно обсуждать мир в Украине, поэтому «Америка должна послать ему сигнал» в виде принятия закона о санкциях против РФ.