Госдеп: Терпение Трампа в Москве восприняли неправильно

Об этом она заявила во время брифинга во вторник, 29 июля.

«Он был терпеливым, и это, возможно, было неправильно истолковано некоторыми людьми. И я думаю, что время для неправильного толкования прошло», — отметила она.

По словам пресс-секретаря, вопрос санкций, в частности вторичных, постоянно находится на повестке дня, и президент США неоднократно поднимал эту тему, поскольку «некоторые страны получают выгоду от покупки российской нефти».

«Но это уже зависит от президента. Мы знаем, что это один из инструментов в его распоряжении. Существует много вещей, которые он может сделать — так же как и много вещей, которые может сделать и помочь реализовать госсекретарь Рубио. Но сам Президент упомянул именно эти два аспекта», — добавила она.

29 июля Дональд Трамп заявил, что у российского диктатора Владимира Путина есть 10 дней для заключения мирного соглашения с Украиной, иначе США введут вторичные санкции.

«[Дедлайн] в 10 дней, начиная с сегодняшнего дня. А потом мы введем тарифы и так далее, не знаю, повлияет ли это на Россию. Очевидно, он хочет продолжать войну», — сказал Трамп во вторник, 29 июля, во время общения с журналистами.

Президент США дал Путину время до 8 августа.

14 июля Дональд Трамп пригрозил России тарифами в 100% и вторичными санкциями против стран, которые покупают российскую нефть, если та не пойдет на мирное соглашение с Украиной за 50 дней.

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров отреагировал на требование президента США пойти на мирное соглашение, заявив, что «мы это проходили».

15 июля Трамп заявил, что «конечный срок», который он установил для России, может закончиться раньше, чем через 50 дней.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что установленный президентом США 50-дневный срок для достижения мирного соглашения между Украиной и РФ означает еще почти два месяца смертей и разрушений.