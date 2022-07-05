«Заставят выбирать — масло или пушки». Санкции загоняют Путина в тиски, которые постепенно затягиваются — Боррель 5 июля, 15:58 Боррель заявил, что западные санкции уже сильно бьют по Путину (Фото:Majid Asgaripour/WANA/Reuters)

Западные санкции против России за вторжение в Украину уже сильно бьют по российскому диктатору Владимиру Путину и его сторонникам.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Полезны ли санкции против России? Да, они уже сильно бьют по Владимиру Путину и его сообщникам, и со временем их воздействие на российскую экономику будет усиливаться», — отметил он.

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Боррель напомнил, что на данный момент санкции ЕС направлены против почти 1200 физических и 98 юридических лиц в России, а также против значительного числа секторов российской экономики, включая импорт нефти и энергоресурсов.

«Некоторые могут спросить, действительно ли эти санкции оказывают влияние на российскую экономику? Простой ответ — да. Хотя Россия экспортирует много сырья, у нее также нет выбора, кроме как импортировать много продукции с высокой добавленной стоимостью, которую она не производит. По всем передовым технологиям она на 45% зависит от Европы и на 21% - от США, в то время как от Китая — только на 11%», — отметил он.

Боррель добавил, что в военной сфере санкции ограничивают возможности России по производству высокоточных ракет, таких как Искандер или KH 101.

«Приведут ли эти значительные и растущие последствия к тому, что Владимир Путин изменит свои стратегические расчеты? Вероятно, в ближайшем будущем нет: его действия не руководствуются в первую очередь экономической логикой. Однако, заставляя его выбирать: либо масло, либо пушки, санкции загоняют его в тиски, которые постепенно затягиваются», — подчеркнул дипломат.

Боррель добавил, что Европа не хочет вступать в войну с Россией, поэтому в основе ответа на полномасштабное вторжение в Украину теперь лежат экономические санкции.

«Они уже начали оказывать влияние и будут оказывать еще большее влияние в ближайшие месяцы», — резюмировал он.

3 июня вступил в силу шестой пакет санкций ЕС против стран-агрессоров — России и Беларуси. В частности, он предусматривает запрет на импорт сырой нефти и ряда нефтепродуктов из РФ. Поэтапный отказ от сырой нефти займет около полугода, а от нефтепродуктов — до восьми месяцев.

Также новый пакет санкций предусматривает отключение от международной системы SWIFT трех российских банков — Сбербанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка.

Как подсчитало агентство Bloomberg, эмбарго на российскую нефть может стоить Кремлю около $10 млрд экспортных доходов в год.

Евросоюз около месяца не мог согласовать шестой пакет санкций против России за развязанную Кремлем полномасштабную войну в Украине, в частности, из-за позиции Венгрии, которая не готова была поддержать эмбарго на российскую нефть.

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