«Движется к уровню 1980-х годов». В Белом доме не исключили ужесточения санкций против России
Заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх (Фото:REUTERS/Leah Millis)
Заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх не исключил, что санкции против России могут ужесточить.
Об этом он сказал в интервью CBS News.
«Мы можем расширить наши санкции. Принять меры, принять санкции, которые мы уже применили, применить их к большему количеству целей… Больше банков, больше секторов, которых мы не коснулись», — отметил Сингх.
По его словам, санкции могут затронуть «стратегически важные направления российской экономики».
«Это в основном касается нефти и газа, но есть и другие сектора», — добавил представитель Белого дома.
Он не стал говорить, что конкретно могут затронуть новые санкции, отметив, что «Путин знает, о чем идет речь».
Сингх заявил, что санкции побудили Путина принять «отчаянные меры».
«Он самоизолирует свою экономику. Сейчас Россия быстро движется к советскому уровню жизни 1980-х годов. Она смотрит в экономическую пропасть, и это результат выбора Путина, и я вижу из его реакции, куда она направляется», — подчеркнул американский чиновник.
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