«Движется к уровню 1980-х годов». В Белом доме не исключили ужесточения санкций против России 21 марта, 10:06 Цей матеріал також доступний українською Заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх не исключил, что санкции против России могут ужесточить.



Об этом он сказал в интервью CBS News.

«Мы можем расширить наши санкции. Принять меры, принять санкции, которые мы уже применили, применить их к большему количеству целей… Больше банков, больше секторов, которых мы не коснулись», — отметил Сингх.

Видео дня

По его словам, санкции могут затронуть «стратегически важные направления российской экономики».

«Это в основном касается нефти и газа, но есть и другие сектора», — добавил представитель Белого дома.

Слушайте подкаст на эту тему

Он не стал говорить, что конкретно могут затронуть новые санкции, отметив, что «Путин знает, о чем идет речь».

Сингх заявил, что санкции побудили Путина принять «отчаянные меры».



«Он самоизолирует свою экономику. Сейчас Россия быстро движется к советскому уровню жизни 1980-х годов. Она смотрит в экономическую пропасть, и это результат выбора Путина, и я вижу из его реакции, куда она направляется», — подчеркнул американский чиновник.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.