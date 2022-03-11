Запрет на экспорт роскоши. Байден объявил о новых санкциях США против России
Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)
Американский президент Джо Байден в новом обращении сообщил, что США запрещают поставки в Россию предметов роскоши, а также откажутся от импорта из страны-агрессора алкоголя, морепродуктов и алмазов.
Решение принято на фоне полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.
«Путин — агрессор. Он не может вести войну, угрожающую самим основам международного мира и стабильности, а затем просить о финансовой помощи», — подчеркнул глава Белого дома.
По его словам, США отменят торговые преференции для товаров из России (лишат РФ статуса страны наибольшего благоприятствования в торговле).
Байден также объявил, что Большая семерка расширит санкции против российских олигархов и членов их семей, которые поддерживают режим Владимира Путина.
В Белом доме рассказали, что запрет на экспорт предметов роскоши включает дорогие часы, машины и «другие товары, которые часто покупает российская элита».
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