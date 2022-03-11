Запрет на экспорт роскоши. Байден объявил о новых санкциях США против России

11 марта, 17:49
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Американский президент Джо Байден в новом обращении сообщил, что США запрещают поставки в Россию предметов роскоши, а также откажутся от импорта из страны-агрессора алкоголя, морепродуктов и алмазов.

Решение принято на фоне полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

«Путин — агрессор. Он не может вести войну, угрожающую самим основам международного мира и стабильности, а затем просить о финансовой помощи», — подчеркнул глава Белого дома.

По его словам, США отменят торговые преференции для товаров из России (лишат РФ статуса страны наибольшего благоприятствования в торговле).

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Байден также объявил, что Большая семерка расширит санкции против российских олигархов и членов их семей, которые поддерживают режим Владимира Путина.

В Белом доме рассказали, что запрет на экспорт предметов роскоши включает дорогие часы, машины и «другие товары, которые часто покупает российская элита».

https://twitter.com/WhiteHouse/status/1502310477585649665
https://www.facebook.com/media.NV/videos/1372548246564057
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Джо Байден Россия-США Санкции США Война России против Украины

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