Новый пакет санкций ЕС против РФ блокируют пока две страны (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Две страны Европейского Союза — Словакия и Мальта — пока препятствуют утверждению 18-го пакета санкций ЕС против России.

Об этом Европейской правде сообщили несколько европейских дипломатов, знакомых с ходом обсуждения.

По словам одного из них, во время заседания Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) 13 июля дискуссия о санкциях продолжалась несколько часов. Словакия в очередной раз заявила, что будет блокировать санкционный пакет, пока не получит от Еврокомиссии гарантий компенсации возможных убытков после окончательного отказа ЕС от российского газа в 2028 году.

Мальта, в свою очередь, выступила против отдельного пункта — снижение потолка цены на российскую нефть.

Как отметил другой дипломат, Мальта, как и Греция и Кипр, имеет значительный танкерный флот, и ее экономика в значительной степени зависит от транспортировки нефти. Однако именно Мальта, в отличие от других, осталась единственной страной, которая продолжает настаивать на исключении этого положения.

Ранее агентство Reuters сообщало, что ЕС приближается к согласованию 18-го пакета санкций против России. Новый пакет предусматривает, в частности, снижение предельной цены на российскую нефть.

Ожидалось, что полное согласие будет достигнуто в понедельник, 14 июля, перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Андрей Сибига неоднократно призывали Запад усилить санкционное давление на РФ. Президент США Дональд Трамп также поддержал идею новых экономических ограничений, включая 500% пошлины на товары из стран, которые поддерживают российский импорт.