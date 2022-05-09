Президент Еврокомиссии лично приехала к Орбану договариваться о нефтяном эмбарго в отношении России 9 мая, 21:53 Цей матеріал також доступний українською Урсула фон дер Ляйен (Фото:Kenzo Tribouillard / Reuters)

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Будапешт для встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщил спикер фон дер Ляйен Эрик Мамер в Twitter.

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По словам Мамера, президент Еврокомиссии планировала обсудить с Орбаном «вопросы, связанные с безопасностью энергоснабжения в Европе».



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Затем фон дер Ляйен сообщила в Twitter, что переговоры с Орбаном «помогли прояснить вопросы, связанные с санкциями и энергетической безопасностью»:

«Мы добились прогресса, но необходима дальнейшая работа».



Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз планирует смягчить изначальный вариант санкций против российской нефти в шестом санкционном пакете. Дипломаты пытаются преодолеть возражения Венгрии против предложенного запрета на российскую нефть.

Герман Галущенко, министр энергетики Украины, заявлял, что эмбарго на российскую нефть будет стоить около 100 евро для одного взрослого европейца в год.

По данным СМИ, Европейский союз предлагал предусмотреть для Венгрии, Словакии и Чехии возможность покупать российскую нефть до 2024 года. 9 мая глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не изменила свою позицию по нефтяному эмбарго и не поддержит его, сообщает журнал HVG.

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