Украина представила ЕС предложения по седьмому пакету санкций против РФ — Кулеба 8 июня, 16:52 Цей матеріал також доступний українською Кулеба заявил, что необходимо «убить» российский экспорт (Фото:Murad Sezer/Reuters)

Киев представил Евросоюзу предложения по седьмому пакету санкций против России за войну против Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге.

По его словам, письмо с предложения было подписано 8 июня. В основу этого письма были положены предложения группы Ермака-Макфола по трем направлениям.

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«Первое — это новые секторальные санкции в сферах энергетики, финансов и торговли. Второе — это дорожная карта новых персональных санкций против российских олигархов, высокопоставленных чиновников и руководителей госпредприятий. Третье — это закрытие уже выявленных лазеек для обхода и уклонения от санкций», — рассказал министра.

Он подчеркнул, что этот пакет санкций должен быть принят как можно скорее, и задача для западных стран-партнеров — «убить» российский экспорт.

«Учитывая то, что Россия, все еще нацелена воевать, похоже, до последнего россиянина в Украине и продолжает бросать в бой на Донбассе своих солдат, санкционное давление надо повышать», — резюмировал глава МИД.

3 июня вступил в силу шестой пакет санкций ЕС против стран-агрессоров — России и Беларуси. В частности, он предусматривает запрет на импорт сырой нефти и ряда нефтепродуктов из РФ. Поэтапный отказ от сырой нефти займет около полугода, а от нефтепродуктов — до восьми месяцев.

Также новый пакет санкций предусматривает отключение от международной системы SWIFT трех российских банков — Сбербанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка.

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Как подсчитало агентство Bloomberg, эмбарго на российскую нефть может стоить Кремлю около $10 млрд экспортных доходов в год.

Евросоюз около месяца не мог согласовать шестой пакет санкций против России за развязанную Кремлем полномасштабную войну в Украине, в частности, из-за позиции Венгрии, которая не готова была поддержать эмбарго на российскую нефть.



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