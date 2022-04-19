«Могут жить в землянках». Когда на россиян подействуют западные санкции — Подоляк 19 апреля, 19:52 Цей матеріал також доступний українською Мужчина проходит мимо агитационного плаката накануне выборов в Государственную Думу России. Деревня Зарево, Республика Адыгея, 15 сентября 2021 года. (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Радио НВ рассказал, смогут ли россияне переждать санкции, которые вводятся против Российской Федерации странами Запада.

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«Сможет ли Россия существовать на уровне XV или XVI века? У них не будет ничего — ни комфорта, ни денег, ни технологий. <...> Небольшая часть людей (Москва и Санкт-Петербург), безусловно, привыкла к комфорту, а все остальные могут жить в землянках. Но мне кажется, когда у них будет высокий рост безработицы, высокий рост цен на продукты питания (он уже есть), у них будут дефицит продуктов питания, очень высокая инфляция, обесценивание рубля, это все создаст внутренний конфликт», — считает Подоляк.

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Тогда, по словам советника главы ОП, «холодильник» победит, и россияне начнут давить на свои элиты.

«Вопрос, за счет каких санкций, как скоро это будет. Если будут санкции на энергоносители, то это будет очень и очень быстро — месяц, два, три максимум. Если не будет этих санкций, то это может продолжаться 8−12 месяцев. Это не вопрос корреляции с войной: Россия все равно будет идти ко дну», — добавил Подоляк.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен рассказала, что экспорт в РФ уже упал на 70%, следующая цель европейских санкций — Сбербанк. Также она добавила, что «национальное банкротство России — только вопрос времени».

Ранее, 8 апреля Европейский союз утвердил пятый пакет санкций против России, предусматривающий, в частности, постепенный отказ от импорта российского угля.

Также и Япония ввела санкции против 398 россиян — депутатов Госдумы РФ, Альфа-Банка, Сбербанка и дочерей Путина.

Президент США Джо Байден заявил, что один год санкций, введенных против РФ, отбросит российскую экономику на 15 лет назад.

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