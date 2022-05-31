Анкара не поддержала санкции против России, но не позволит их обходить — глава МИД Турции 31 мая, 15:15 Цей матеріал також доступний українською Чавушоглу объяснил позицию Анкары по санкциям против РФ (Фото:Murad Sezer/File Photo/Reuters)

Анкара не поддержала введение санкций против России из-за полномасштабного вторжения в Украину, но не позволит обходить их, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Война России против Украины — главные события 31 мая

«Мы не поддержали санкции. Однако это не означает, что Анкара позволит обходить ограничения через Турцию. Мы не позволим открытия подобного канала. Позиция Турции предельно четкая и прозрачная», — отметил министр, пишет Анадолу.

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Чавушоглу подчеркнул, что роль Турции как посредника в переговорах между Киевом и Москвой может быть поставлена под вопрос, если Анкара поддержит санкции.

«Турция сегодня прилагает усилия по снижению напряженности в регионе. Все стороны приветствуют шаги Анкары. Если Турция поддержит санкции, то роль нашей страны будет поставлена под вопрос. Хотелось бы отметить, что позитивные отголоски инициатив Турции признаются всеми сторонами. Есть также немало тех, в особенности среди стран Европы, кто видят пользу в отказе Анкары по поддержки антироссийских санкций», — добавил он.

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Глава МИД Турции уточнил, что Анкара принципиально выступает против любых форматов санкции и поддержит только те ограничения, которые вводятся на уровне ООН.

«Это принципиальная позиция. Потому, в современном мире, как мы видим, каждая страна может вводить ограничения в отношении другой. Это касается не только российско-украинской войны. Так было в прошлом, и так может быть в будущем», — резюмировал турецкий министр.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины десятки стран, в том числе ЕС и США, начали вводить масштабные санкции против России.

Накануне страны ЕС согласовали частичный запрет на импорт российской нефти.

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