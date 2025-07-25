Трамп заявил, что США могут ввести санкции против РФ еще до окончания 50-дневнего срока

Как заявил президент Трамп, возможно, Белому дому придется ввести вторичные санкции против РФ раньше срока (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Дональд Трамп заявил, что вторичные санкции против России могут быть введены ранее, чем закончится озвученный им срок в 50 дней.

Об этом глава американского государства заявил 25 июля во время беседы с журналистами возле Белого дома — перед отбытием с официальным визитом в Шотландию.

Представитель СМИ задал Трампу вопрос: «Вы приблизились к введению вторичных санкций против России, могут ли они быть введены раньше?».

«Мы рассматриваем всю ситуацию, возможно, нам придется ввести вторичные санкции. Возможно [раньше, чем истечет 50-дневный срок — ред.]», — ответил президент США.

14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что «очень недоволен» страной-агрессором Россией и пригрозил 100% пошлинами, если за 50 дней мирное соглашение с Украиной не будет достигнуто.

«Мы очень, очень недовольны ими [Россией — ред.] Мы введем очень жесткие пошлины, если не будет соглашения в течение 50 дней — пошлины примерно в 100%. Вы можете назвать их вторичными пошлинами, вы знаете, что это означает», — сказал американский президент.

В Белом доме позже уточнили, что речь идет о введении 100% пошлин на российские товары, а также о вторичных санкциях в отношении стран, которые покупают нефть у России, если соглашение не будет заключено в течение 50 дней.

«Президент четко дал понять: если в течение 50 дней не будет достигнуто прекращение огня или мирного соглашения, и Кремль не согласится на завершение боевых действий, тогда Россию ожидают очень высокие тарифы и вторичные санкции», — отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

24 июля Левитт сообщила, что Трамп контактирует с Сенатом по поводу санкций против России, но хочет лично принимать решения по этому вопросу.

«Любые решения, принятые с уважительным отношением к санкциям, президент хочет сохранить за собой эти полномочия и это право», — подытожила она.