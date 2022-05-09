Минфин США опубликовал новый список лиц и компаний из России, против которых введены санкции 9 мая, 05:47 Цей матеріал також доступний українською Алексей Миллер повторно попал в список санкций США (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) представил новый список санкций против физических и юридических лиц, имеющих решающее значение для способности России вести войну против Украины.



Война России против Украины — главные события 9 мая

Согласно этому перечню, в него попали представители руководства Сбербанка: Наталья Алымова, Александра Бурико, Ольга Голодец, Станислав Кузнецов, Сергей Мальцев, Анатолий Попов, Кирилл Царев, Белла Златкис.

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Среди тех, кто связан с Газпромом, в список попали: Андрей Акимов, Алексей Белоус, Елена Борисенко, Денис Камышев, Ирина Каплунник, Виктор Команов, Алексей Матвеев, Александр Муранов, Алексей Попович, Наталья Пузырникова, Игорь Русанов, Владимир Рыскин, Александр Соболь, Александр Степанов, Владимир Винокуров, Илья Елисеев, Дмитрий Зауэрс, Владимир Дмитриев, Анатолий Гавриленко, Юрий Газарян, Михаил Росеев, Фамиль Садыгов, Михаил Середа, Юрий Шамалов, Вячеслав Тюрин и Алексей Миллер.

Примечательно, что Андрей Акимов и Алексей Миллер уже были в перечне санкций от 6 апреля, а теперь повторно оказались в новом списке.

Под ограничения также попали: Московский индустриальный банк и его 10 дочерних компаний.

Санкции теперь действуют и против ООО Промтехнология, которое производит оружие, а также семи компаний, связанных с судоходством, и морской буксирной компании.

Отмечается, что Комиссия по ядерному регулированию приостановит выдачу лицензий на экспорт в Россию ядерных спецматериалов.

Среди тех телеканалов, которые теперь находятся под санкциями: акционерное общество Первый канал Россия, телестанция Россия-1 и акционерное общество Телерадиовещательная компания НТВ.

Также запрещено предоставлять россиянам бухгалтерские услуги, услуги по созданию трастов и корпораций, услуги управленческого консалтинга. Вместе с тем оказание юридических услуг все еще разрешено.

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