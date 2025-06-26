Во время заседания в четверг, 26 июня, Европейский совет не смог утвердить 18-й пакет санкций против России. Это следует из коммюнике, которое опубликовали на сайте Евросовета.

Его подписали 26 из 27 стран-членов.

Отмечается, что Европейский Союз вместе с международными партнерами намерен и в дальнейшем ограничивать способность России вести войну против Украины. Санкционная политика остается ключевым инструментом для достижения этой цели — говорится в выводах, принятых по итогам заседания Европейского совета.

Лидеры ЕС приветствовали принятие 17-го пакета санкций, направленного, в частности, на энергетический и финансовый секторы России. Отдельное внимание уделено борьбе с «теневым флотом» — танкерами и их операторами, которые Россия использует для обхода ограничений.

Европейский совет призвал принять дополнительные меры против таких схем, ведь они представляют серьезную угрозу не только санкционной эффективности, но и экологической и морской безопасности. В этом контексте лидеры призвали Совет ЕС как можно быстрее одобрить новый, 18-й пакет ограничений.

Также в документе отмечается необходимость усиления борьбы с обходом санкций со стороны третьих стран и компаний.

Кроме того, Европейский совет подтвердил позицию относительно российских активов: они будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит агрессию против Украины и не возместит нанесенный ущерб в соответствии с международным правом и законодательством ЕС.

В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна будет сохранять вето на 18-й пакет санкций ЕС.

«Я проинформировал президента Еврокомиссии [Урсулу фон дер Ляйен], что в интересах прозрачности завтра на встрече послов, где должно быть принято решение по 18-му пакету санкций против России, мы будем просить о переносе голосования», — заявил словацкий премьер в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

10 июня в ЕС представили 18-й пакет санкций против РФ, который предусматривает ограничения для энергетического и банковского секторов страны-агрессора. В частности он предлагает запрет на транзакции для Северных потоков, снижение предельной цены на нефть с 60 до 45 долларов за баррель, экспорт технологий и товаров двойного назначения.

23 июня агентство Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто сообщило, что Венгрия и Словакия не поддержали план ЕС по 18-му пакету санкций против России.

Венгрия и Словакия решили заблокировать пакет санкций в ответ на планы Евросоюза постепенно отказаться от импорта российских энергоносителей, сказал министр.

Позже в представительстве Словакии при ЕС в комментарии Суспільному опровергли слова Сийярто. Там заявили, что не блокировали санкции, потому что вопрос о принятии 18-го пакета мер не вошел в повестку дня.

24 июня министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что готов поддержать 18-й пакет санкций против России, если «пакет не будет иметь негативного влияния на экономику» страны. Он также отметил, что Словакия будет просить «гарантий» и поддержку для смягчения последствий отключения от российских источников энергии.