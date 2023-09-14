Удар по ВПК агрессора. США расширили санкции против России 14 сентября, 20:32 США ввели новые санкции против российских физических и юридических лиц (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

США в четверг, 14 сентября, расширили санкции против страны-агрессора России.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов США, новые санкции коснулись российской элиты, промышленности, финансовых институций и поставщиков технологий, людей, которые получают выгоду и поддерживают полномасштабную войну России против Украины, — в списке более 150 компаний и физических лиц.



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В санкционный список, в частности, включили российского олигарха Андрея Бокарева и его жену, а также крупного российского производителя ОАО Трансмашхолдинг, директором которого был Бокарев. В Минфине США добавили, что у Бокарева есть связи с министром обороны страны-агрессора Сергеем Шойгу и другими высокопоставленными кремлевскими чиновниками, а также с организованной преступностью.



Также под санкции попал деловой партнер Бокарева Искандар Махмудов и его сын. Махмудов — основатель зарегистрированного в США АО Уральская горно-металлургическая компания и владелец нескольких российских финансовых компаний, тоже связанный с организованной преступностью.

Санкции также ввели против:

ОАО Авиамоторный научно-технический комплекс Союз ( создает в том числе двигатели для крылатых ракет и военно-транспортных самолетов);

создает в том числе двигатели для крылатых ракет и военно-транспортных самолетов); ОАО Балашихинский литейно-механический завод ( производит и ремонтирует авиационную технику), главного конструктора Союза и члена совета директоров Балашихи Мкртича Окрояна, его брата, жены и двух детей;

производит и ремонтирует авиационную технику), главного конструктора Союза и члена совета директоров Балашихи Мкртича Окрояна, его брата, жены и двух детей; АО Гаврилов-Ямский машиностроительный завод Агат ( производит двигатели, в том числе для БПЛА);

производит двигатели, в том числе для БПЛА); АО Ульяновский патронный завод;

финских логистических компаний Siberica и Luminor, которые поставляли электронику российским компаниям;

турецких компаний Margiana ( поставляла российским компаниям компоненты, обнаруженные во многих системах вооружения, в том числе крылатых ракетах и БПЛА Орлан-10) и Demirci ( поставляла в Россию датчики и измерительные инструменты);

поставляла российским компаниям компоненты, обнаруженные во многих системах вооружения, в том числе крылатых ракетах и БПЛА Орлан-10) и Demirci поставляла в Россию датчики и измерительные инструменты); АО АвтоВАЗ;

ОАО Кировский завод;

Московского автомобильного завода Москвич;

госкомпании Российские автомобильные дороги и других.

24 августа США ввели санкции против физических и юридических лиц, причастных к незаконной депортации детей из Украины.