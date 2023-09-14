Удар по ВПК агрессора. США расширили санкции против России

14 сентября, 20:32
Поделиться:
США ввели новые санкции против российских физических и юридических лиц (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

США ввели новые санкции против российских физических и юридических лиц (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

США в четверг, 14 сентября, расширили санкции против страны-агрессора России.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов США, новые санкции коснулись российской элиты, промышленности, финансовых институций и поставщиков технологий, людей, которые получают выгоду и поддерживают полномасштабную войну России против Украины, — в списке более 150 компаний и физических лиц.

Видео дня

Читайте также:
«Санкции — игра в долгую». Не стоит надеяться, что уже завтра РФ будет в каменном веке и лаптями щи хлебать — главред Defense Express

В санкционный список, в частности, включили российского олигарха Андрея Бокарева и его жену, а также крупного российского производителя ОАО Трансмашхолдинг, директором которого был Бокарев. В Минфине США добавили, что у Бокарева есть связи с министром обороны страны-агрессора Сергеем Шойгу и другими высокопоставленными кремлевскими чиновниками, а также с организованной преступностью.

Также под санкции попал деловой партнер Бокарева Искандар Махмудов и его сын. Махмудов — основатель зарегистрированного в США АО Уральская горно-металлургическая компания и владелец нескольких российских финансовых компаний, тоже связанный с организованной преступностью.

Санкции также ввели против:

  • ОАО Авиамоторный научно-технический комплекс Союз (создает в том числе двигатели для крылатых ракет и военно-транспортных самолетов);
  • ОАО Балашихинский литейно-механический завод (производит и ремонтирует авиационную технику), главного конструктора Союза и члена совета директоров Балашихи Мкртича Окрояна, его брата, жены и двух детей;
  • АО Гаврилов-Ямский машиностроительный завод Агат (производит двигатели, в том числе для БПЛА);
  • АО Ульяновский патронный завод;
  • финских логистических компаний Siberica и Luminor, которые поставляли электронику российским компаниям;
  • турецких компаний Margiana (поставляла российским компаниям компоненты, обнаруженные во многих системах вооружения, в том числе крылатых ракетах и БПЛА Орлан-10) и Demirci (поставляла в Россию датчики и измерительные инструменты);
  • АО АвтоВАЗ;
  • ОАО Кировский завод;
  • Московского автомобильного завода Москвич;
  • госкомпании Российские автомобильные дороги и других.

24 августа США ввели санкции против физических и юридических лиц, причастных к незаконной депортации детей из Украины.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Украина-США Санкции против России Санкции США Санкции Запада Западные санкции Санкции Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X