Удар по ВПК агрессора. США расширили санкции против России
США ввели новые санкции против российских физических и юридических лиц (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)
США в четверг, 14 сентября, расширили санкции против страны-агрессора России.
Как сообщает пресс-служба Министерства финансов США, новые санкции коснулись российской элиты, промышленности, финансовых институций и поставщиков технологий, людей, которые получают выгоду и поддерживают полномасштабную войну России против Украины, — в списке более 150 компаний и физических лиц.
В санкционный список, в частности, включили российского олигарха Андрея Бокарева и его жену, а также крупного российского производителя ОАО Трансмашхолдинг, директором которого был Бокарев. В Минфине США добавили, что у Бокарева есть связи с министром обороны страны-агрессора Сергеем Шойгу и другими высокопоставленными кремлевскими чиновниками, а также с организованной преступностью.
Также под санкции попал деловой партнер Бокарева Искандар Махмудов и его сын. Махмудов — основатель зарегистрированного в США АО Уральская горно-металлургическая компания и владелец нескольких российских финансовых компаний, тоже связанный с организованной преступностью.
Санкции также ввели против:
- ОАО Авиамоторный научно-технический комплекс Союз (создает в том числе двигатели для крылатых ракет и военно-транспортных самолетов);
- ОАО Балашихинский литейно-механический завод (производит и ремонтирует авиационную технику), главного конструктора Союза и члена совета директоров Балашихи Мкртича Окрояна, его брата, жены и двух детей;
- АО Гаврилов-Ямский машиностроительный завод Агат (производит двигатели, в том числе для БПЛА);
- АО Ульяновский патронный завод;
- финских логистических компаний Siberica и Luminor, которые поставляли электронику российским компаниям;
- турецких компаний Margiana (поставляла российским компаниям компоненты, обнаруженные во многих системах вооружения, в том числе крылатых ракетах и БПЛА Орлан-10) и Demirci (поставляла в Россию датчики и измерительные инструменты);
- АО АвтоВАЗ;
- ОАО Кировский завод;
- Московского автомобильного завода Москвич;
- госкомпании Российские автомобильные дороги и других.
24 августа США ввели санкции против физических и юридических лиц, причастных к незаконной депортации детей из Украины.