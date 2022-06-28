Канделаки, предшественник Шойгу и «правительство» псевдореспублик. США расширили персональные санкции против России 28 июня, 17:59 США расширили антироссийские санкции (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

США расширили ограничения против России и внесли в санкционный список 70 организаций, многие из которых связаны с оборонно-промышленным комплексом страны-агрессора (среди них Ростех, КАМАЗ и Туполев), а также 29 физических лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США во вторник, 28 июня.

В рамках новых ограничений США ввели запрет на импорт российского золота.

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Под персональные санкции попали, в частности, представители так называемого «союза добровольцев Донбасса», который, по данным Минфина США, активно участвует в вербовке людей для участия в полномасштабной войне против Украины, заключает контракты с российскими министерством обороны и оказывает поддержку российским оккупантам.

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Также США ввели новые санкции против марионеток Кремля в псевдореспубликах «Л/ДНР», представителей так называемого «правительства», и частной военной компании РСБ-Групп, тесно связанной с российскими спецслужбами.

Согласно сообщению Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), в черный список внесли еще 57 человек, в том числе российскую пропагандистку, уроженку Грузии Тину Канделаки и бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова, который занимал этот пост до Сергея Шойгу.

Госдепартамент США также объявил о визовых ограничениях в отношении более 500 российских военнослужащих и российских чиновников, причастных к подавлению инакомыслия.

По данным агентства Bloomberg, Россия впервые с 1918 года объявила дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте, что стало кульминацией экономических западных санкций, которые лишили страну возможности совершения платежей зарубежным кредиторам.

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