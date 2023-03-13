Евросоюз продлил санкции против России на полгода 13 марта, 17:37 Флаги Украины и ЕС (Фото:REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Евросоюз в понедельник, 13 марта, продлил на полгода санкции против России. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

«Совет принял решение продлить ограничительные меры в отношении лиц, виновных в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев — до 15 сентября 2023 года», — сказано в сообщении.



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Санкции предусматривают ограничения на поездки, заморозку активов и запрет предоставлять им деньги или какие-либо другие экономические ресурсы. Ограничения уже коснулись 1473 физических и 205 юридических лиц.

В Совете ЕС подчеркнули, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и остается непоколебимым в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности нашей страны.

"…Агрессивная война России против Украины представляет собой вопиющее нарушение Устава ООН и принесла огромные страдания и разрушения Украине и ее народу. Россия должна немедленно прекратить свою жестокую войну", — также сказано в сообщении.

25 февраля Евросоюз принял десятый пакет санкций против России к годовщине ее полномасштабного вторжения в Украину. Новый санкционный пакет предусматривает внесение 121 физического и юридического лица в черные списки ЕС. Санкции коснулись в том числе тех, кто ответственен за депортацию не менее 6 тысяч украинских детей.