Евросоюз продлил санкции против России на полгода

13 марта, 17:37
Поделиться:
Флаги Украины и ЕС (Фото:REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Флаги Украины и ЕС (Фото:REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Евросоюз в понедельник, 13 марта, продлил на полгода санкции против России. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

«Совет принял решение продлить ограничительные меры в отношении лиц, виновных в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев — до 15 сентября 2023 года», — сказано в сообщении.

Видео дня

Читайте также:

Санкции предусматривают ограничения на поездки, заморозку активов и запрет предоставлять им деньги или какие-либо другие экономические ресурсы. Ограничения уже коснулись 1473 физических и 205 юридических лиц.

Читайте также:
Андрей Клименко
Андрей Клименко
Сколько еще будет продолжаться война. Самый оптимистичный сценарий

В Совете ЕС подчеркнули, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и остается непоколебимым в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности нашей страны.

"…Агрессивная война России против Украины представляет собой вопиющее нарушение Устава ООН и принесла огромные страдания и разрушения Украине и ее народу. Россия должна немедленно прекратить свою жестокую войну", — также сказано в сообщении.

25 февраля Евросоюз принял десятый пакет санкций против России к годовщине ее полномасштабного вторжения в Украину. Новый санкционный пакет предусматривает внесение 121 физического и юридического лица в черные списки ЕС. Санкции коснулись в том числе тех, кто ответственен за депортацию не менее 6 тысяч украинских детей.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Евросоюз Российская агрессия Украина-ЕС Санкции против России Санкции ЕС Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X