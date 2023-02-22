Послы ЕС убеждены, что смогут достичь соглашения по десятому пакету антироссийских санкций — CNN 22 февраля, 22:30 Страны ЕС работают над новыми антироссийскими санкциями (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Послы Евросоюза уверены, что в четверг, 23 февраля, будет достигнуто соглашение о десятом пакете санкций против России, которые планируют ввести к годовщине полномасштабного вторжения, сообщает CNN со ссылкой на европейского дипломата.

Дипломат говорил на условиях анонимности в связи с конфиденциальностью переговоров между 27 послами ЕС.

По его словам, в среду днем послы ЕС добились прогресса по ряду технических вопросов, но еще предстоит прояснить некоторые элементы, в частности требования к отчетности и импортные квоты для определенных товаров.

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Журналист Radio Liberty Рикард Йозвяк ранее сообщил, что послы Евросоюза в среду, 22 февраля, не смогли согласовать десятый пакет санкций против России.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций против России будет направлен на товары общей стоимостью $11 миллиардов и коснется торговых запретов и контроля за технологиями.