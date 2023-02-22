Евросоюз не смог договориться о десятом пакете санкций против России — СМИ 22 февраля, 18:13 Страны ЕС работают над новыми антироссийскими санкциями (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Послы Евросоюза в среду, 22 февраля, не смогли согласовать десятый пакет санкций против России, которые планировали ввести к годовщине полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Об этом сообщил в Twitter журналист Radio Liberty Рикард Йозвяк.

«Послы ЕС сегодня не договорились по десятому пакету санкций против России. Переговоры продолжатся завтра, опасно приближаясь к установленному дедлайну 24 февраля», — написал он.



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Агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе также сообщило, что страны ЕС не смогли договориться о новых санкциях, остается «несколько нерешенных вопросов». Один европейский дипломат выразил уверенность, что соглашения достигнут в четверг и финализируют в пятницу, 24 февраля.

Ожидается, что в пакет санкций войдут торговые ограничения на сумму более 10 млрд евро, в том числе запрет на импорт в ЕС российского каучука, экспорт в Россию технологического оборудования и запчастей, которые страна-агрессор может использовать для войны.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций против России будет направлен на товары общей стоимостью $11 миллиардов и коснется торговых запретов и контроля за технологиями.

По данным WSJ, администрация президента США планирует на этой неделе объявить о новом пакете санкций против 200 российских физических и юридических лиц.